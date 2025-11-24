مسلم لیگی قائدین ذاتی مفادات کے بجائے عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، شجاع الرحمٰن ٹیپو
خوشاب (نمائندہ دُنیا )پاکستان مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے ایڈیشنل سیکرٹری اور ممتاز مائنز اونر چوہدری شجاع الرحمٰن ٹیپو نے کہا ہے کہ مسلم لیگ(ن) ہمیشہ عوامی خدمت کو ترجیح دیتی آئی ہے اور آنے والے دنوں میں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا جانے والا منفی پراپیگنڈہ بے بنیاد ہے ۔ کان کھول کر سن لیں بلدیاتی الیکشن ضرور ہوگا اور مسلم لیگ(ن) پورے صوبے میں کلین سویپ کرے گی۔