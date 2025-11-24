کال سنتے ہوئے جانیوالے شہری سے موبائل چھین لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کال سنتے ہوئے جانے والے شہری سے موبائل فون جھپٹ لیا گیا۔ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے کینال روڈ پر سرفراز نامی شہری موبائل فون پر کال سنتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس دوران موٹرسائیکل سوار ملزم نے جھپٹا مار کر اس سے موبائل چھین لیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔
تھانہ بلوچنی کے علاقے میں گھر کی دہلیز سے چور موٹر سائیکل لے گئے ۔ چک نمبر 61 ج ب کے قریب یاسین نے اپنے گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کی اور خود کام میں مصروف ہو گیا ہے ۔ اس دوران نامعلوم افراد اسکی موٹر سائیکل چوری کر کے لے گئے ۔ پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کردی ۔