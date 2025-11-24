کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے ، کسی سطح پر سودا بازی قبول نہیں،ملک محمد وارث جسرہ
خوشاب (نمائندہ دُنیا )جماعت اسلامی ضلع خوشاب کے سابق امیر ملک محمد وارث جسرہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے ، اور جماعت اسلامی کسی بھی سطح پر اس مسئلے پر سودے بازی ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔
ضلعی دفتر جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کے دوران شہید ہونے والے مسلمانوں کا خون ہماری امانت ہے ، اسے ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ معرکۂ حق کے دوران پاک فوج اور پاکستانی عوام نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دیا اور دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیئے ۔