چک مبارک کے اطراف کے راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، عوام پریشان

  سرگودھا
چک مبارک کے اطراف کے راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، عوام پریشان

بھیرہ (نامہ نگار)نواحی قصبہ چک مبارک سے ملحقہ چاروں اطراف کے راستے عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ پی پی 71 کے سابق امیدوار حسن انعام پراچہ کے ترجمان رانا فلک شیر، سماجی کارکن محمد شکیل احمد، رانا محمد اکرم اور ارشد جنجوعہ نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ راستوں کی فوری تعمیر و مرمت کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ عوامی مشکلات میں کمی لائی جا سکے ۔

