سلانوالی میں عطائیت عروج پر، شہریوں کی زندگیاں خطرے میں
سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی میں عطائی ڈاکٹروں کا دھندہ محکمہ صحت کی مبینہ چشم پوشی کے باعث عروج پر پہنچ چکا ہے ۔ شہر اور گردونواح میں درجن سے زائد غیر معیاری کلینکس کھلے عام کام کر رہے ہیں جہاں نااہل عطائی ڈاکٹرز سادہ لوح مریضوں پر تجربات کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان اڈوں پر غیر معیاری اور نمبر 2 ادویات، غیر ضروری گلوکوز ڈرپس اور ناقص انجیکشن لگا کر مریضوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے ۔اطلاع کے مطابق عطائیوں کے غلط علاج کے نتیجے میں متعدد افراد خطرناک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ بعض مریض جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
شہر کے سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کے افسران، ڈرگ انسپکٹرز اور متعلقہ ذمہ داران کو کارروائی کی ذمہ داری تو دی گئی ہے مگر وہ منتھلی لینے کے باعث مکمل طور پر خاموش ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ سال سے تحصیل سلانوالی میں کسی بھی جعلی ڈاکٹر کے خلاف قابل ذکر کارروائی نہیں کی گئی۔عوامی و سماجی حلقوں نے سیکرٹری صحت پنجاب اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ عطائیت کے خاتمے کے لیے فوری اور سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ مزید قیمتی جانوں کا ضیاع نہ ہو۔