سلانوالی بار کے انتخابات 10 جنوری کو ہوں گے ، جاوید اقبال گجر گروپ کا پینل اعلان

  • سرگودھا
سلانوالی بار کے انتخابات 10 جنوری کو ہوں گے ، جاوید اقبال گجر گروپ کا پینل اعلان

سلانوالی(نمائندہ دنیا)سلانوالی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 10 جنوری 2026 کو منعقد ہوں گے جن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں معروف قانون دان چوہدری جاوید اقبال گجر ایڈووکیٹ گروپ نے اپنے پینل کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے ۔ گروپ نے صدارت کے لیے چوہدری وسیم طارق ایڈووکیٹ جبکہ جنرل سیکرٹری کے لیے رانا امتیاز علی ایڈووکیٹ کو نامزد کیا ہے ۔

اس موقع پر چوہدری جاوید اقبال گجر ایڈووکیٹ کے ہمراہ سینیئر وکلاء رائے شیر محمد بھٹی ایڈووکیٹ، رائے عمران شیر بھٹی ایڈووکیٹ، چوہدری کاشف مبارک ایڈووکیٹ، چوہدری غلام شبیر گرو ایڈووکیٹ، رائے عامر سلطان بھٹی ایڈووکیٹ، چوہدری علی ذیشان گورایہ ایڈووکیٹ، چوہدری محمد اسلم گرو ایڈووکیٹ اور چوہدری عقیل قاسم گجر ایڈووکیٹ بھی موجود تھے ۔ 

 

