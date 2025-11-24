صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڑھیاں کھڑی کرکے روڈ بلاک کرنے پر تین افراد گرفتار

  سرگودھا
ریڑھیاں کھڑی کرکے روڈ بلاک کرنے پر تین افراد گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ریڑھیاں کھڑی کرکے روڈ بلاک کرنے والے تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف مقامات سے تین افراد کو گرفتار کر لیا۔ جنکی جانب سے ریڑھیاں کھڑی کرکے ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی تھی۔ جن کیخلاف مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔

