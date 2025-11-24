صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پاکستا ن افغانستا ن سر حد کی بند ش سے دو طرفہ تجا رتی نقصا ن :شیخ آصف وہرہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ۔۔۔

پاکستا ن افغانستا ن سر حد کی بند ش سے دو طرفہ تجا رتی نقصا ن ہو گا تا ہم پاکستا ن ا س کا مقابلہ کر نے کی صلا حیت ر کھتا ہے لیکن ا س سے افغانستا ن شد ید متاثرہوگا افغانستا ن حکو مت کا رو یہ ہر حوا لہ سے شرمنا ک ہے کیونکہ پا کستا ن نے افغانستا ن کو ہمیشہ ہی ہمسا ئیہ ہو نے کے حوا لہ سے ریلیف د یا ہے افغانستا ن کی حکو مت کا ر و یہ کسی صو رت بھی اعلی اخلاقی وسیاسی اقدارسے ہم آہنگ نہیں ہے ۔

 

