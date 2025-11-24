بے گھر افراد افراد کیلئے پناہ گاہیں بنانے کی منظوری،فنڈز مختص
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے ڈویژنل ہیڈکوارٹر میں بے گھر افراد کو رات کے وقت رہائش فراہم کرنے کے لیے پناہ گاہیں بنانے کی منظوری دیتے ہوئے فنڈ مختص کر دیے ہیں۔
ذرائع کے مطابق سرگودھا میں پناہ گاہ کی تعمیر عملہ کی بھرتی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے گیارہ کروڑ ساڑھے اکتیس لاکھ کے فنڈ مختص کرتے ہوئے ابتدائی گرانٹ بھی جاری کر دی ہے پناہ گاہ میں مستحق اور بے گھر افراد کے لئے 92شیلٹر بنائے جائینگے جن میں 23خواتین کے لیے ہوں گے یہاں پر ان افراد کو کھانا بستر اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائے گی