لائسنسوں کی تجدید نہ کر وانیوالے آڑھتیوں،ایجنٹوں کی نشاندہی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومتی چیکنگ کے دووران شہر سمیت ضلع بھر میں ایسے درجنوں کمیشن ایجنٹوں/ آڑھتیوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو کہ مارکیٹ کمیٹیوں کے متعلقہ اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت کر کے ایک عرصہ سے اپنے لائسنسوں کی تجدید نہیں کروا رہے۔
اس حوالے سے چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کی وجہ سے قومی خزانے کو سالانہ خطیر نقصان پہنچ رہا ہے ،یہی نہیں قانونی کی مسلسل خلاف ورزی معمول بن کر رہ گئی ہے جس پر پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے نوٹس لیتے ہوئے ذ مہ داروں کیخلاف محکمانہ کاروائی کے احکامات جاری کر دیئے گئے ، مارکیٹ کمیٹی حکام کے مطابق تجدید نہ کرنیوالو ں میں فعال اور غیر فعال کمیشن ایجنٹ/آڑھتی حضرات شامل ہیں ،جنہیں تجدید کیلئے قبل ازیں پانچ سے سا ت نوٹسز بھجوائے جا چکے ہیں۔، پہلے مرحلہ میں غیر فعال لائسنس ہولڈروں کے لائسنس منسوخ کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے جبکہ فعال لائسنس ہولڈرز کو حتمی نوٹسز جاری کر تے ہوئے انہیں سات، سا ت یوم کا وقت دیا گیا ہے جس کے بعد ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔