انسداد منشیات، صوبے میں 13 چیک پوسٹس کے قیام کافیصلہ
لاہور (خبر نگار) حکومتِ پنجاب نے منشیات کی روک تھام اور سمگلنگ کے مکمل خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشنل حکمتِ عملی تیار کرتے ہوئے صوبے بھر میں 13 مقامات پر مشترکہ جوائنٹ چیک پوسٹس (ناکوں) کے قیام کا فیصلہ کیا ہے ۔یہ چیک پوسٹس کاؤنٹر نارکوٹکس فورس، ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب، محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی کا حصہ ہیں۔ ۔
ذرائع کے مطابق یہ ناکے جلد قائم کیے جا رہے ہیں جبکہ ابتدائی مرحلے میں ان پر 24 گھنٹے نگرانی کا سسٹم فعال ہوگا۔حکام کے مطابق صوبے میں بین الاضلاعی راستوں پر مؤثر چیکنگ کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کی جائیں گی، جبکہ جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور مشترکہ انٹیلی جنس شیئرنگ کے ذریعے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا جائے گا۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مربوط آپریشنل پلان پر تقریباً 3 ارب روپے کے اخراجات متوقع ہیں، جس کے تحت مشکوک گاڑیوں، مسافروں اور سامان کی سخت سکیننگ کی جائے گی۔