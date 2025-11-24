سروس سٹیشن مالکان کا ری سائیکلنگ نظام کی تنصیب سے انکار
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) میٹروپولیٹن کارپوریشن سمیت دیگر بلدیاتی اداروں کی طرف سے گذشتہ کئی ماہ سے سروس سٹیشن مالکان سے آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے ،قبل ازیں درجنوں سروس اسٹیشنز کو ری سائیکلنگ نظام کی عدم دستیابی پر سیل کیا جا چکا ہے جن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ۔۔۔
اکثریت سرو س اسٹیشن مالکان نے سیاسی اور بااثر شخصیات سے دباؤ ڈلواکردوبارہ کام شروع کر دیا ہے جبکہ ری سائیکلنگ نظام کی دستیابی کے ساتھ ساتھ ایس او پیز کے دیگر نکات پر عملدرآمد کی صورتحال بھی بدستور مخدو ش ہے ،دوسری طرف موسمی شدت کے باعث پانی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے ،جس پر شہریوں نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔