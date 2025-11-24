ڈی سی کمپلیکس کی تعمیر مکمل ہونے سے قبل ہی منتقلی شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈی سی کمپلیکس کی تعمیر کا منصوبہ مکمل ہونے سے قبل ہی مختلف شعبہ جات کی نئی عمارت میں منتقلی کا عمل شروع ہو گیا۔
ذرائع کے مطابق فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے منصوبہ سست روی کا شکار ہے ذرائع کے مطابق 2019 میں ڈی سی کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 40 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا تھا بعد ازاں یہ منصوبہ ریوائز کر کے 60 کروڑ پر پہنچ چکا ہے ،ٹھیکیدار کا کہنا ہے کہ حکومت نے اب تک اس منصوبے کے لیے تقریبا 35 کروڑروپے کے فنڈ جاری کیے ہیں حالیہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ،میٹریل کئی گنا مہنگا ہونے کے باعث دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے منصوبہ آخری مراحل میں ہے جلد منصوبہ مکمل ہو جائے گا ،دوسری طرف عمارت کے بعض حصے مکمل ہو چکے ہیں جن میں ڈی سی دفتر کے مختلف شعبہ جات نے اپنا سامان منتقل کر کے کام شروع کر دیا ہے ۔