صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کی جد و جہد جا ر ی ر ہے گی، عمران حسن اعوان

  • سرگودھا
جماعت اسلامی کی جد و جہد جا ر ی ر ہے گی، عمران حسن اعوان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی ترجمان جماعت اسلامی عمران حسن اعوان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ہر صور ت آ ئین کو ا س کی اصل شکل میں وا پس کرنے کی بھرپور کوشش کریگی لینڈ ،ڈر گ، چینی ،آٹا مافیا ز، و ڈیر وں کا را ج عوا م کے مسائل اور مشکلا ت کا مو جب بن ر ہا ہے ،مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان کی قیا د ت میں جماعت اسلامی کی جد و جہد جا ر ی ر ہے گی،مستقبل جماعت اسلامی کا ہے ۔

ضلعی ترجمان جماعت اسلامی عمران حسن اعوان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ہر صور ت آ ئین کو ا س کی اصل شکل میں وا پس کرنے کی بھرپور کوشش کریگی لینڈ ،ڈر گ، چینی ،آٹا مافیا ز، و ڈیر وں کا را ج عوا م کے مسائل اور مشکلا ت کا مو جب بن ر ہا ہے ،مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان کی قیا د ت میں جماعت اسلامی کی جد و جہد جا ر ی ر ہے گی،مستقبل جماعت اسلامی کا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر