جماعت اسلامی کی جد و جہد جا ر ی ر ہے گی، عمران حسن اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی ترجمان جماعت اسلامی عمران حسن اعوان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ہر صور ت آ ئین کو ا س کی اصل شکل میں وا پس کرنے کی بھرپور کوشش کریگی لینڈ ،ڈر گ، چینی ،آٹا مافیا ز، و ڈیر وں کا را ج عوا م کے مسائل اور مشکلا ت کا مو جب بن ر ہا ہے ،مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان کی قیا د ت میں جماعت اسلامی کی جد و جہد جا ر ی ر ہے گی،مستقبل جماعت اسلامی کا ہے ۔
ضلعی ترجمان جماعت اسلامی عمران حسن اعوان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ہر صور ت آ ئین کو ا س کی اصل شکل میں وا پس کرنے کی بھرپور کوشش کریگی لینڈ ،ڈر گ، چینی ،آٹا مافیا ز، و ڈیر وں کا را ج عوا م کے مسائل اور مشکلا ت کا مو جب بن ر ہا ہے ،مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان کی قیا د ت میں جماعت اسلامی کی جد و جہد جا ر ی ر ہے گی،مستقبل جماعت اسلامی کا ہے ۔