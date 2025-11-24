خطرناک عمارتوں کے خلاف اقدامات سست روی کا شکار
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)حکومت نے سرگودھا سمیت ریجن بھر میں خطرناک عمارتوں کے خلاف اقدامات سست روی کا شکار ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔
ذرائع کے مطابق ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے خطرناک عمارتوں کی فزیکل صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے ٹیکنیکل کمیٹیز کو موقعہ پر جا کر خطرناک قرار دی جانے والی عمارتوں کی تصاویر اور کئے جانے و الے اقدامات کی رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ،تاکہ ان کی مرمت یا انہدام بابت مزید اقدامات اٹھائے جاسکیں۔