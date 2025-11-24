صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خطرناک عمارتوں کے خلاف اقدامات سست روی کا شکار

  • سرگودھا
خطرناک عمارتوں کے خلاف اقدامات سست روی کا شکار

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)حکومت نے سرگودھا سمیت ریجن بھر میں خطرناک عمارتوں کے خلاف اقدامات سست روی کا شکار ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔

ذرائع کے مطابق ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے خطرناک عمارتوں کی فزیکل صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے ٹیکنیکل کمیٹیز کو موقعہ پر جا کر خطرناک قرار دی جانے والی عمارتوں کی تصاویر اور کئے جانے و الے اقدامات کی رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ،تاکہ ان کی مرمت یا انہدام بابت مزید اقدامات اٹھائے جاسکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر