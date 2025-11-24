صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستا ن کے ریلوے نظا م کیلئے اصلا حا ت

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)صدر انجمن تاجران کارخانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ و ز یر اعظم کا تمام صو بو ں کے ساتھ مل کر ریلو ے نیٹ و ر ک کو وسطی ایشیا ء تک توسیع دینے کا عزم خو ش آئند ہے لیکن ا س سلسلہ میں پاکستا ن کے ریلوے نظا م کیلئے اصلا حا ت بہت ضرور ی ہیں۔

 پا کستا ن ریلو ے کی کا ر گو سروس اگر صیحی معنوں میں فعا ل ہو جا ئے تو ملکی معیشت کو نئی جہت مل سکتی ہے ریلو ے کا ر گو سروس کو جد ید تقاضوں کے مطا بق بہتر کر لیا جا ئے تو درآ مد بر آ مد کا پو را نظام سستا اور تیز رفتار بنا یا جا سکتا ہے جو ملکی معیشت کیلئے گیم چینجر ثا بت ہو سکتا ہے ۔

 

