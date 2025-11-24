صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ، ملک ضیاء الحق ،شیخ نعیم طاہر

  • سرگودھا
پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ، ملک ضیاء الحق ،شیخ نعیم طاہر

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)اتحاد علماء و بین المذاہب ہم آہنگی کے جنرل سیکرٹری ملک ضیاء الحق اور سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر نے لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز کے آپریشنز میں 18 بھارتی اسپانسرڈدہشت گرد وں کو واصل جہنم کرنے پر سکیورٹی فورسز کے جوانوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ۔۔۔

دفاع وطن کے لئے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہم سکیورٹی کے بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر عوام کی حفاظت کر رہے ہیں۔انہوں نے کہاکہ ملک وقوم کی حفاظت کے لئے کوشاں جوانوں اور شہیداء وطن کے لئے دعا گو ہیں کہ اﷲ تعالیٰ انہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز کر وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر