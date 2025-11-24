پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ، ملک ضیاء الحق ،شیخ نعیم طاہر
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)اتحاد علماء و بین المذاہب ہم آہنگی کے جنرل سیکرٹری ملک ضیاء الحق اور سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر نے لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز کے آپریشنز میں 18 بھارتی اسپانسرڈدہشت گرد وں کو واصل جہنم کرنے پر سکیورٹی فورسز کے جوانوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ۔۔۔
دفاع وطن کے لئے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہم سکیورٹی کے بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر عوام کی حفاظت کر رہے ہیں۔انہوں نے کہاکہ ملک وقوم کی حفاظت کے لئے کوشاں جوانوں اور شہیداء وطن کے لئے دعا گو ہیں کہ اﷲ تعالیٰ انہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز کر وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے ۔