ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ٹھیکیدار کی جانب سے ملازمین کا استحصال
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)سرگودھا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹھیکیدار کی جانب سے افسران کی مبینہ ملی بھگت سے ورکروں کا استحصال جاری ہے ،معاوضے میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے باوجود کٹوتی کی جارہی ہے۔
ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ختم کرکے ایجنسی بنانے کے اعلان کے بعد ٹھیکیدار نے عملہ صفائی کی تعداد کم کردی ہے جس وجہ اسے بچت زیادہ ہو رہی ہے جبکہ ستھرا پنجاب اتھارٹی بننے اور ویسٹ مینجمنٹ ایجنسی بننے کی وجہ سے افسران بھی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں دوسری جانب سی سی او رانا شاہد عمران سرگودھا کے حلقہ پی پی73کے ریٹرننگ افسر ہے جس وجہ سے کمپنی کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے ۔