صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ٹھیکیدار کی جانب سے ملازمین کا استحصال

  • سرگودھا
ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ٹھیکیدار کی جانب سے ملازمین کا استحصال

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)سرگودھا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹھیکیدار کی جانب سے افسران کی مبینہ ملی بھگت سے ورکروں کا استحصال جاری ہے ،معاوضے میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے باوجود کٹوتی کی جارہی ہے۔

ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ختم کرکے ایجنسی بنانے کے اعلان کے بعد ٹھیکیدار نے عملہ صفائی کی تعداد کم کردی ہے جس وجہ اسے بچت زیادہ ہو رہی ہے جبکہ ستھرا پنجاب اتھارٹی بننے اور ویسٹ مینجمنٹ ایجنسی بننے کی وجہ سے افسران بھی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں دوسری جانب سی سی او رانا شاہد عمران سرگودھا کے حلقہ پی پی73کے ریٹرننگ افسر ہے جس وجہ سے کمپنی کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر