  • سرگودھا
تحریک انصاف اور اتحا د ی ہر صور ت آ ئین کو ا س کی اصل شکل میں وا پس لائیںگے ، ندیم اکرم چیمہ

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستا ن تحریک انصاف اور اتحا د ی ہر صور ت آ ئین کو ا س کی اصل شکل میں وا پس کرائیں گے لینڈ در گ چینی آٹا مافیا ز و ڈیر وں کا را ج عوا م کے مسائل اور مشکلا ت کا مو جب بن ر ہا ہے با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی قیا د ت میں پاکستا ن تحریک انصاف اور اتحادیو ں کی جد و جہد جا ر ی ر ہے گی قید و بند کی صعوبتیں ظلم جبر اور استحصا ل کا خاتمہ نوشتہ دیوار بن چکا ہے مستقبل پاکستا ن تحریک انصا ف کا ہے

