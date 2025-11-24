صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں تعمیر کی جانے والی مسجد تا حال فعال نہ ہو سکی

  • سرگودھا
میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں تعمیر کی جانے والی مسجد تا حال فعال نہ ہو سکی

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)خریداری کے لیے آنے والی خواتین کے لیے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے دفتر میں تعمیر کی جانے والی مسجد تا حال فعال نہ ہو سکی جبکہ تعمیر ہوئے ایک ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ہے۔

 ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے حکومت کی ہدایت پر خریداری کے لیے آنے والی خواتین کے نماز کی ادائیگی کے لیے نمازگاہ مخیر حضرات کے مالی تعاون سے تعمیر کی گئی جس کوفعال کرنے کیلئے تاجروں نے دوبارافتتاح کرنے کی کوشش کی جیسے انتظامیہ نے روک دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر