میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں تعمیر کی جانے والی مسجد تا حال فعال نہ ہو سکی
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)خریداری کے لیے آنے والی خواتین کے لیے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے دفتر میں تعمیر کی جانے والی مسجد تا حال فعال نہ ہو سکی جبکہ تعمیر ہوئے ایک ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے حکومت کی ہدایت پر خریداری کے لیے آنے والی خواتین کے نماز کی ادائیگی کے لیے نمازگاہ مخیر حضرات کے مالی تعاون سے تعمیر کی گئی جس کوفعال کرنے کیلئے تاجروں نے دوبارافتتاح کرنے کی کوشش کی جیسے انتظامیہ نے روک دیا۔