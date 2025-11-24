صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
شیردل مارکیٹ کے نادہندگان کیخلاف آج سے کارروائی

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن سرگودھا نے میونسپل پلازہ شیردل مارکیٹ سبزی منڈی کے عدالت سے اپیل خارج ہونے پر نادہندگان کے خلاف سوموارسے بھرپور کارروائی کرنے کے لئے انتظامات مکمل کرلئے ہیں بلدیہ ذرائع کا کہنا ہے کہ۔۔۔

شیر دل مارکیٹ دکاندار کرایہ نہیں دے رہے ہیں جس کے خلاف کارروائی کرنے پر ان دکانداروں نے سول عدالت سے سٹے لیا بعدازاں سٹے خارج ہونے پر ایڈیشنل سیشن جج غ عدالت میں اپیل دائر کی جو خارج ہوگئی ہے جس پران دکانداروں کے خلاف وصولی کے لیے ایکشن لیا جارہا ہے ۔

 

