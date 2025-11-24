بچوں کی ویکسی نیشن نہ کرانے پر10سکولوں کی رجسٹریشن منسوخ
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن اتھارٹی سرگودھا نے خسرہ کیخلاف بچوں ویکسی نیشن مہم میں دس پرائیویٹ سکولوں کی انتظامیہ کی جانب سے ٹیموں سے بچوں کو ویکسی نیشن نہ کرانے پر ان سکولوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے جن سکولوں کی رجسٹریشن منسوخ کی گئی ہے ۔
