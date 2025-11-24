پی پی 73الیکشن میں دھا ند لی کی مذ مت نتائج کو مسترد کرتے ہیں،مہر محسن آرائیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آز اد ا مید وار حلقہ پی پی 73مہر محسن رضا آرائیں نے حلقہ پی پی 73الیکشن میں دھا ند لی کی مذ مت کر تے ہو ئے الیکشن نتائج کو مسترد کر د یا انہوں نے کہا کہ فار م 47حکو مت نے اپنے امیدوار کی جیت کیلئے سر کا ر ی مشینر ی مکمل طور پر الیکشن میں جھونک د ی لیکن پی پی 73کے عوا م بھی الیکشن نتائج کو مسترد کر چکے ہیں۔
تمام طبقات جا نتے ہیں کہ مسلم لیگ ن پاکستا ن کو مسائل اور مشکلا ت میں مبتلا کر نے وا لی جماعت ہے ا س لیے الیکشن نتائج کو مسترد کیا جا تا ہے حلقہ میں لوگوں نے انتخا بی عمل سے ہی بے زا ر ی کا مظا ہر ہ کر کے ن لیگ کی پالیسیوں پر کھلم کھلا عد م اعتما د کر د یا ۔