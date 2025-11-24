صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 73الیکشن میں دھا ند لی کی مذ مت نتائج کو مسترد کرتے ہیں،مہر محسن آرائیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آز اد ا مید وار حلقہ پی پی 73مہر محسن رضا آرائیں نے حلقہ پی پی 73الیکشن میں دھا ند لی کی مذ مت کر تے ہو ئے الیکشن نتائج کو مسترد کر د یا انہوں نے کہا کہ فار م 47حکو مت نے اپنے امیدوار کی جیت کیلئے سر کا ر ی مشینر ی مکمل طور پر الیکشن میں جھونک د ی لیکن پی پی 73کے عوا م بھی الیکشن نتائج کو مسترد کر چکے ہیں۔

تمام طبقات جا نتے ہیں کہ مسلم لیگ ن پاکستا ن کو مسائل اور مشکلا ت میں مبتلا کر نے وا لی جماعت ہے ا س لیے الیکشن نتائج کو مسترد کیا جا تا ہے حلقہ میں لوگوں نے انتخا بی عمل سے ہی بے زا ر ی کا مظا ہر ہ کر کے ن لیگ کی پالیسیوں پر کھلم کھلا عد م اعتما د کر د یا ۔

 

