صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی کی بڑھتی مقبو لیت نے مخالفین کی نیندیں حرا م کر دیں،تسنیم احمد قریشی

  • سرگودھا
پیپلزپارٹی کی بڑھتی مقبو لیت نے مخالفین کی نیندیں حرا م کر دیں،تسنیم احمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ صو بہ پنجا ب اور آز اد کشمیر کی اہم شخصیا ت پیپلزپارٹی میں شمو لیت اختیا ر کر ر ہی ہے۔ کیونکہ سیاسی حلقوں میں یہ با ت تسلیم کی جا ر ہی ہے کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردار ی ہی پاکستا ن کو معاشی اقتصا د ی اور سما جی مسائل سے نکا لنے کی صلا حیت رکھتے ہیں خیبر سے کر اچی تک پیپلزپارٹی کی بڑھتی ہو ئی عوامی مقبو لیت نے سیاسی مخالفین کی نیندیں حرا م کر دی ہیں ۔

کیونکہ سیاسی حلقوں میں یہ با ت تسلیم کی جا ر ہی ہے کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردار ی ہی پاکستا ن کو معاشی اقتصا د ی اور سما جی مسائل سے نکا لنے کی صلا حیت رکھتے ہیں خیبر سے کر اچی تک پیپلزپارٹی کی بڑھتی ہو ئی عوامی مقبو لیت نے سیاسی مخالفین کی نیندیں حرا م کر دی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر