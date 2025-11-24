پیپلزپارٹی کی بڑھتی مقبو لیت نے مخالفین کی نیندیں حرا م کر دیں،تسنیم احمد قریشی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ صو بہ پنجا ب اور آز اد کشمیر کی اہم شخصیا ت پیپلزپارٹی میں شمو لیت اختیا ر کر ر ہی ہے۔ کیونکہ سیاسی حلقوں میں یہ با ت تسلیم کی جا ر ہی ہے کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردار ی ہی پاکستا ن کو معاشی اقتصا د ی اور سما جی مسائل سے نکا لنے کی صلا حیت رکھتے ہیں خیبر سے کر اچی تک پیپلزپارٹی کی بڑھتی ہو ئی عوامی مقبو لیت نے سیاسی مخالفین کی نیندیں حرا م کر دی ہیں ۔
کیونکہ سیاسی حلقوں میں یہ با ت تسلیم کی جا ر ہی ہے کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردار ی ہی پاکستا ن کو معاشی اقتصا د ی اور سما جی مسائل سے نکا لنے کی صلا حیت رکھتے ہیں خیبر سے کر اچی تک پیپلزپارٹی کی بڑھتی ہو ئی عوامی مقبو لیت نے سیاسی مخالفین کی نیندیں حرا م کر دی ہیں ۔