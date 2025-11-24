صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی جھگڑے ،ماں بیٹے سمیت 4افراد تشدد سے زخمی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران موہری وال میں فصلوں کو نقصان پہنچانے سے منع کرنے پر امان ﷲ وغیرہ نے سکینہ بی بی اور اسکے بیٹے محمد مبشر کو سوٹے مار کر لہولہان کر دیا،یونیورسٹی روڈ پر کاشف وغیرہ نے پیٹرول کے پیسے مانگنے پر فیلنگ اسٹیشن کے ملازم فیصل،غنی پارک میں گالم گلوچ سے منع کرنے پر عاقب وغیرہ نے احمد الطاف کو لہولہان کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

