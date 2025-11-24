صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کہ غزہ کے بعد ا ب سو ڈا ن کا بحرا ن بھی شدت ا ختیا ر کر گیا ،قاری احمد علی ندیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحفظ ختم نبوت پنجاب کے صدر قاری احمد علی ندیم نے کہا ہے کہ غزہ کے بعد ا ب سو ڈا ن کا بحرا ن بھی شدت ا ختیا ر کر گیا اقتدار و اختیا ر کیلئے اقدا ر اور اخلاقیا ت کو رو ندا کہاں کی انسا نیت ہے

2ار ب مسلما نو ں کے پا س حکمرا ن تو بہت ہیں لیکن ا ن کے پا س کو ئی مد بر اور مو ثر قیا د ت نہیں یہو دو ہنو د مسلما نو ں کو سیاسی طور پر یتیم سمجھ کر ا ن کے خو ن سے ہو لی کھیل ر ہے ہیں ا ب وقت آ گیا ہے کہ مسلم امہ متحد ہو کر اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کر ے اور مسلما نو ں پر ڈھائے جا نے وا لے مظا لم کے خلا ف اپنی عملی جدو جہد کر ے ۔

 

