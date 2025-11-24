صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

35کروڑ سے زائد کے لیپس ترقیاتی فنڈز بحال نہ ہوسکے

  • سرگودھا
35کروڑ سے زائد کے لیپس ترقیاتی فنڈز بحال نہ ہوسکے

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)محکمہ لوکل گورنمنٹ سرگودھا کے لیپس ہونے والے 35کروڑ سے زائد کے ترقیاتی فنڈز پانچ ماہ گزرنے کے باوجود تاحال بحال نہ ہو سکے جس کی وجہ سے ٹھیکیداروں کو شدیددشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

ذرائع کے مطابق حکومت نے سرگودہا سے منتخب ہونے والے سات صوبائی اور تین قومی اسمبلی کے حکومتی ممبران اسمبلی کے لیے 30، 30 کروڑ کے ترقیاتی فنڈ جاری کیے تھے جس پر محکمہ نے 239سکیموں کے لئے ٹھیکیداروں سے ٹینڈر طلب کئے تھے ٹھیکیداروں کے مقابلہ بازی کی وجہ سے ترقیاتی فنڈ کی ایک ارب کے قریب بچت ہوئی ماہ جون سے قبل متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل ہونے کے باوجود محکمہ کے افسران کی مبینہ عدم دلچسپی کہ باعث ٹھیکیداروں کوادائیگی نہ ہو سکی جس سے فنڈز لیپس ہوگئے ہیں ٹھیکے داروں کا کہنا ہے کہ اب فنڈ بحال نہ ہونے کی وجہ سے مالی مشکلات پیش آرہی ہیں جب کہ ترقیاتی کام مکمل ہونے کے باوجود ہماری سکیورٹی کی بھی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے جس سے ہمیں شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ 

 

