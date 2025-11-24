حامد حمید،ارم حامد،صفدر ساہی کا تحصیل کوٹمومن میں پولنگ سٹیشن کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق وفاقی وزیر مملکت و معاون خصوصی وزیراعظم پاکستان چوہدری حامد حمید, ارم حامد حمید ایم این اے اور ایم پی اے صفدساہی نے ضمنی الیکشن کی پولنگ کی صورتحال کا جائزہ لیے کیلئے تحصیل کوٹمومن میں کا دورہ کیا ، اس موقع پر انہوں نے کوٹ مومن اور اس کے ملحقہ یونین کونسل کے پولنگ اسٹیشن پر صورتحال جائزہ لیتے ہوئے کہاکہ پولنگ کا عمل انتہائی پر امن طریقے سے جاری ہے جس کیلئے انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے بہتر انتظامات کئے گئے ہیں ۔
