صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حامد حمید،ارم حامد،صفدر ساہی کا تحصیل کوٹمومن میں پولنگ سٹیشن کا دورہ

  • سرگودھا
حامد حمید،ارم حامد،صفدر ساہی کا تحصیل کوٹمومن میں پولنگ سٹیشن کا دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق وفاقی وزیر مملکت و معاون خصوصی وزیراعظم پاکستان چوہدری حامد حمید, ارم حامد حمید ایم این اے اور ایم پی اے صفدساہی نے ضمنی الیکشن کی پولنگ کی صورتحال کا جائزہ لیے کیلئے تحصیل کوٹمومن میں کا دورہ کیا ، اس موقع پر انہوں نے کوٹ مومن اور اس کے ملحقہ یونین کونسل کے پولنگ اسٹیشن پر صورتحال جائزہ لیتے ہوئے کہاکہ پولنگ کا عمل انتہائی پر امن طریقے سے جاری ہے جس کیلئے انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے بہتر انتظامات کئے گئے ہیں ۔

سابق وفاقی وزیر مملکت و معاون خصوصی وزیراعظم پاکستان چوہدری حامد حمید, ارم حامد حمید ایم این اے اور ایم پی اے صفدساہی نے ضمنی الیکشن کی پولنگ کی صورتحال کا جائزہ لیے کیلئے تحصیل کوٹمومن میں کا دورہ کیا ، اس موقع پر انہوں نے کوٹ مومن اور اس کے ملحقہ یونین کونسل کے پولنگ اسٹیشن پر صورتحال جائزہ لیتے ہوئے کہاکہ پولنگ کا عمل انتہائی پر امن طریقے سے جاری ہے جس کیلئے انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے بہتر انتظامات کئے گئے ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر