ڈاکٹر فیصل مسعود ہسپتال کے سامنے مسافر خانہ پریشانی کا باعث
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کی جانب سے الیکٹرک بسوں کے لیے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کے سامنے بنایا گیا سٹاپ ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے مسافروں کو دشواری کا سبب بنا ہوا ہے۔
ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے بغیر منصوبہ بندی کے ڈاکٹر فیصل محمود ٹیچنگ ہسپتال کی مخالف سمت پر مسافر خانہ بنایا گیا ہے جبکہ الیکٹرک بس ہسپتال کی دیوار کے پاس رکتی ہے مسافر خانہ اور سٹاپ کے درمیان تیس چالیس میٹر کا فاصلہ اور مصروف ترین سڑک ہے جس وجہ سے مسافر خانہ کی بجائے مسافر ہسپتال کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرتے ہیں مسافروں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔