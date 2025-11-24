شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغواء کرلیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغواء کرلیا گیا۔ تھانہ بلوچنی کے علاقے چک نمبر 57 میں شرافت نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا کہ اس دوران ملزم نے اسکی اہلیہ کو اغواء کر لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔
جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے مغوی اور ملزم کی تلاش شروع کر دی ۔دوسرے واقعہ میں مبینہ زیادتی کی کوشش میں ناکامی پر خاتون کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔ تھانہ کھرڑیانوالہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے لبنیٰ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے اس کی بیٹی کو قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش پر مزاحمت کرنے پر بیٹی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔