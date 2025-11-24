روٹری کلب آف فیصل آباد سٹی کا سالانہ جنرل اجلاس
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)روٹری کلب آف فیصل آباد سٹی کا سالانہ جنرل اجلاس مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا جس میں کلب کے عہدیداران نے شرکت کی۔
اجلاس کی صدارت کلب کے صدر محمد عدنان نے کی اس موقع پر سیکرٹری عادل قریشی، عرفان، اسد رضا، ساجد، ڈاکٹر اشفاق قمر، ملک یوسف، نواز خالد، عاطف منیر، ابراہیم، کرنل (ر) شاہد رحیم، پروفیسر خالد حسن اور دیگر اراکین بھی موجود تھے ۔ کلب کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی۔ گزشتہ سال کے فلاحی اقدامات پرروشنی ڈالی گئی۔ کلب کے صدر عدنان نے ممبران کو بتایا کہ روٹری کلب ہمیشہ انسانیت کی خدمت کیلئے سرگرم رہا ہے اور مستقبل میں بھی اس سلسلے کو مزید وسیع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ۔
خصوصی طور پر تعلیم، صحت اور صاف پانی کی فراہمی کے متعدد جاری منصوبوں کا ذکر کیا جنہیں مقامی سطح پر عوام کی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے ۔اجلاس میں نئے ممبران کا تعارف بھی کرایا گیا ۔سیکرٹری عادل قریشی نے بتایا کہ کلب کا ممبرز نیٹ ورک تیزی سے بڑھ رہا ہے جسکی وجہ عوام کا روٹری پر بڑھتا اعتماد اور کلب کی خدمات ہیں۔کلب نوجوانوں کو بھی زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم فراہم کرے گا تاکہ وہ خود کو سماجی خدمات میں ثابت کر سکیں۔سابق گورنر ملک یوسف اور ڈاکٹر اشفاق قمر نے خطاب کرتے کہا پولیو کا مکمل خاتمہ قومی ذمہ داری ہے اور روٹری انٹرنیشنل اس مقصد کے لیے عالمی سطح پر کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ۔
پاکستان اب بھی چند ممالک میں شامل ہے جہاں پولیو وائرس کا خطرہ موجود ہے ، اس لیے والدین کا ذمہ دارانہ رویہ، بروقت ویکسی نیشن اور حکومتی ہدایات پر عمل ناگزیر ہے ۔ روٹری کلب شہر میں پولیو آگاہی مہم چلائے گا۔ممبران نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ہر پولیو مہم میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیں گے اور پولیو سے پاک پاکستان کیلئے بھرپور کوششیں جاری رکھیں گے ۔اجلاس کے اختتام پر آئندہ سہ ماہی کے فلاحی منصوبوں کی منظوری دی گئی اور ممبران نے باہمی ہم آہنگی اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔