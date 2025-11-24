پولیس نے چار پیشہ ور بھگاریوں کو گرفتار کرلیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے بھیک مانگنے پر چار پیشہ ور بھگاریوں کو گرفتار کرلیا۔ پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہوئے چار بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو معذوری کاڈھونگ رچاکر بھیک مانگتے ہوئے اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف تھے ۔ جن کے خلاف مقدمات بھی درج کرلئے گئے ۔
