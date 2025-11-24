بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو قابوکر لیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ بلوچنی کے علاقے چک نمبر 56رب کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران حسنین کو روک کر چیک کیا۔ جسکی تلاشی کے دوران بغیر بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر کرکے مقدمہ درج کرلیا۔
