منی پٹرول پمپس دوبارہ فعال، سول ڈیفنس کی کارروائیاں ناکام

  • سرگودھا
سلانوالی(نمائندہ دنیا)سلانوالی میں غیر قانونی منی پٹرول پمپس کے خلاف کارروائیاں تاحال مؤثر ثابت نہ ہو سکیں۔ شہریوں کے مطابق محکمہ سول ڈیفنس سرگودھا نے رواں ماہ 14 نومبر کو پانچ منی پٹرول پمپس کے آلات اور نوزلز ضبط کر کے کارروائی کا دعویٰ کیا تھا، تاہم کارروائی کے صرف تین روز بعد ہی تمام پمپس دوبارہ کھل گئے ۔

عینی شاہدین کے مطابق وہی ضبط شدہ نوزلز اور آلات دوبارہ نصب کر کے کھلے عام غیر قانونی اور خطرناک کاروبار جاری ہے ۔ شہریوں نے اسے انتہائی خطرناک عمل قرار دیتے ہوئے محکمہ سول ڈیفنس کی کارروائی کو ‘‘بوگس’’ قرار دیا ہے ۔انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ایسے غیر قانونی، آتش گیر اور جان لیوا کاروبار کے خلاف سخت اور مستقل بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں تاکہ کسی بھی بڑے حادثے سے بچا جا سکے ۔

 

