فراڈیے نے ہسپتال کے باہر خاتون سے طلائی زیورات ہتھیا لیے

  • سرگودھا
فراڈیے نے ہسپتال کے باہر خاتون سے طلائی زیورات ہتھیا لیے

خوشاب (نمائندہ دُنیا )تھانہ صدر جوہرآباد کی حدود میں فراڈ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک نامعلوم شخص نے خود کو سرکاری ملازم ظاہر کر کے سادہ لوح معمر خاتون سے طلائی بالیاں ہتھیا لیں۔

 خاتون اپنے زیر علاج مریض کو کھانا دے کر واپس آ رہی تھیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کے قریب ملزم نے انہیں روکا اور وزیر اعلیٰ مریم نواز پروگرام کے تحت راشن اور امدادی رقم دلوانے کا جھانسہ دیا۔ملزم انہیں ضلع کچہری کے گیٹ تک لے گیا جہاں راشن فارم کے لیے وزن کروانے کے بہانے خاتون کی طلائی بالیاں اتار لیں اور فرار ہو گیا۔ خاتون طویل انتظار کے بعد جب اسے نہ پایا تو تھانہ صدر پہنچی اور واقعہ کی رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے فراڈیے کی تلاش شروع کر دی ہے تاہم تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔علاقہ مکینوں نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

