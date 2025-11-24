صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنرنے میٹروکیش اینڈ کیری میں پیڈل پویلین کا افتتاح کیا

  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وزیراعلی ٰپنجاب مریم نواز کے ویژن کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے تحت کمشنر فیصل آبادڈویژن راجہ جہانگیر انور نے سرگودھا روڈ پر حبیب میٹروکیش اینڈ کیری میں پیڈل(پیڈل ٹینس)کھیل کر پیڈل پولین کا افتتاح کیا۔

پیڈل پویلین میں پیڈل کے ساتھ، کرکٹ، فٹبال اور دیگر کھیلوں کیلئے جگہ دستیاب ہے ۔پیڈل پویلین میں فیملیز،نوجوان اور بچے کھیلوں کی سرگرمیوں میں شرکت کرسکیں گے ۔حبیب میٹرو کی فیصل آبادیوں کی طرف سے بے پناہ لگاؤ پران کیلئے تحفہ دیا گیا ہے ۔سی ای او حبیب میٹرو کیش اینڈ کیری سید عباس،سی ای او پاکستان مسٹراندرے ،طلال شاہ،سابق چیف سیکرٹری سلمان صدیق موجودتھے ۔

 

