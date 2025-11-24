گراؤنڈ آباد تو ہسپتال ویران ہو جائینگے ،اسسٹنٹ کمشنر
سلانوالی(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سلانوالی چوہدری محمد اکمل نے کہا ہے کہ کھیلوں کو فروغ دے کر نوجوان نسل کو منشیات اور سماجی برائیوں سے دور رکھا جا سکتا ہے ۔
انہوں نے مقامی کلبز کے نمائندوں سے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گراؤنڈ آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے اور اگر ہسپتال ویران ہوئے تو معاشرہ صحت مند ہوگا۔اے سی سلانوالی نے بتایا کہ انہوں نے حال ہی میں ہائی سکول نمبر 1 کے گراؤنڈ کا دورہ کیا جہاں جگہ جگہ گندگی، گرد و غبار اور ٹریفک کی آمد و رفت نے گراؤنڈ کی حالت تباہ کر رکھی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ کلبز، کھیلوں کی تنظیموں اور شہریوں کے تعاون سے گراؤنڈ کی چار دیواری تعمیر کر کے گیٹ نصب کیا جائے گا اور ٹریفک کے داخلے پر پابندی لگائی جائے گی۔انہوں نے بتایا کہ گراؤنڈ کی تزئین و آرائش کے بعد یہاں باقاعدگی سے کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے جبکہ دیگر غیر متعلقہ سرگرمیوں پر پابندی ہو گی۔ کھیلوں سے وابستہ تنظیموں نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔