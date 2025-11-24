دھوکہ دہی کی واردا تیں،67لاکھ 80ہزار،کارخوردبرد
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں 34شمالی کے مظہر قیوم سے عامر نوید نے کینو کے باغات کی خرید و فروخت کے دوران پونے 7لاکھ روپے ،49ٹیل کے زین اختر سے محمد محبوب نے 1لاکھ روپے ،چونگی نمبر9کے اسد سے محمد عظیم نے ساڑھے 35لاکھ روپے ،سیٹلائٹ ٹاؤن کے محمد فاروق سے محمد عثمان نے 19لاکھ 80ہزار روپے ،دویوال کے شجاعت علی سے محمد یونس نے 3لاکھ روپے کی رقوم بوگس چیکوں کے ذریعے ہتھیا لیں۔
جبکہ ریلوے روڈ کے امداد حسین سے گلاب خان نے قیمتی کار کرایہ پر حاصل کر کے اسی طرح بلاک نمبر16میں کوثر اسلام کا رکشہ نعیم نے امانتاً حاصل کر کے ہڑپ کر لیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔