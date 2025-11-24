یونیورسٹی روڈ ماڈل بازار میں عوام ریلیف سے محروم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں عوام کو سستی تفریح اور اشیاء کی فراہمی کیلئے یونیورسٹی روڈ پر قائم ہونیوالے ماڈل بازار میں عوام ریلیف سے محروم جبکہ اشیاء کی من مانی قیمتوں کی وصولیوں نے ماڈل بازار کو سب سے مہنگا بازار بنا کر رکھ دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق 17کینال سرکاری اراضی پرقائم ماڈل بازار کی حال ہی میں تزئین و آرائش کے بعد تفریح لوازمات کے ٹکٹ اور سٹالز پرفروخت ہونیوالی کھانے پینے کی اشیا ء کے علاوہ عام استعمال کی دیگر اشیاء دیگر مقامات کی نسبت40فیصد تک زائد ہو چکی ہیں، جس کے حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، نچلے عملے کی مبینہ ساز باز کا اندازہ دوکانداروں کے اس موقف سے گایا جا سکتا ہے کہ وہ قیمتوں اور معیار کے حوالے سے مجبور ہیں بصورت دیگر انہیں اسٹالز خالی کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں،ان کا کہنا ہے کہ اگر ریٹ زائد نہ رکھیں تو اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتے ۔