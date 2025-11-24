محکمہ ریونیو کے فیلڈ ملازمین کی اہداف کی تکمیل سے مشروط
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بورڈ آف ریونیو پنجاب نے سرگودھا سمیت ریجن بھر میں محکمہ ریونیو کے فیلڈ ملازمین کی پروموشنز، کارکردگی اور سالانہ انکریمنٹ کو آبیانہ اور ایگریکلچر انکم ٹیکس کی وصولی کے اہداف کی تکمیل اور بے ضابطگیاں دور کرنے سے مشروط کر دیااور عملدرآمد نہ کرنیوالوں کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت ایکشن لینے کا عندیہ دیا گیا ہے۔
قبل ازیں آبیانہ اور ایگریکلچر انکم ٹیکس وصولیوں میں سنگین نوعیت کی بے ضابطگیوں کی بھی آڈٹ حکام نشاندہی کر چکے ہیں جس پر ریونیو افسران کو فوری طور پر ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لے کر ریکوری صورتحال بہتر بنانیکی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نادہندہ کاشتکاروں کو تیار فصل زرعی رقبوں سے منڈی منتقل کرنے کی اجازت واجبات کی ادائیگی کی صورت میں ہی دی جائے ۔ ذرائع کے مطابق بورڈ آف ریونیو پنجاب کی جانب سے آگاہ کیا گیاہے کہ پنجاب بھر میں پہلی ششماہی کے دوران آبیانہ کی اوسط ریکوری کی شرح 31.74 فیصد ہے ،
ضلع سرگودھا میں ریکوری 33 فیصد، میانوالی 30 فیصد، بھکر میں 13 فیصد ،ضلع خوشاب میں طے شدہ ہدف کے مقابلے میں ریکوری 39 فیصد ہے ، دوسری جانب حکومت کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ محکمہ مال کے متعلقہ ملازمین/پٹواری حضرات مبینہ طورپر دانستہ غفلت کا مظاہرہ کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے ہوئے ہیں،