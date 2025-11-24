معذور افراد میں ویل چیئرز اور ہمت کارڈ تقسیم کئے گئے
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)مسلم لیگ ن کی خاتون رکن قومی اسمبلی اِرم حامد حمید نے سوشل ویلفیئر اینڈ پنجاب بیت المال میں معذور افراد میں ویل چیئرز اور ہمت کارڈ تقسیم کئے اور سلائی سکول میں بچیوں کے تیار ملبوسات کا معائنہ کرتے ہوئے ادارہ کی کارکردگی کو سراہا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ ن کی خاتون ایم این اے ارم حامد حمید نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف کی ہدائت پر سوشل ویلفئیر اینڈ پنجاب بیت المال کی تقریب تقسیم ویل چئیرز اور ہمت کارڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے ادارہ انتظامیہ کے ہمراہ معذور افراد میں ہمت کارڈ اور ویل چئیرز تقسیم کیں۔
اس دوران اِرم حامد حمید نے بچیوں کے سلائی سکول کا معائنہ کیا اور ان کے تیار کردہ ملبوسات کی ڈسپلے شاپ پر بچیوں کے کاموں کو سراہا اور سوشل ویلفئیر اینڈ پنجاب بیت المال انتظامیہ کی خدمات کی تعریف کی اور کہا کہ سلائی سکول کی بچیوں کے ہاتھ سے تیار بہترین کوالٹی ملبوسات عوام خرید سکتے ہیں جو ادارہ کے ساتھ تعاون کا بہترین ذریعہ ہے ۔