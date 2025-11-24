ریجنل الیکشن کمشنرکا پی پی 73میں ضمنی الیکشن کا تفصیلی معائنہ
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)ریجنل الیکشن کمشنر سرگودھا ڈویژن ابرار احمد جتوئی نے کوٹ مومن کا اچانک دورہ کر کے صوبائی حلقہ پی پی 73 میں ضمنی الیکشن کے عمل کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا معائنہ کیا اور عملہ سے صورتحال کے بارے معلومات حاصل کیں اور میڈیا سے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
پولنگ کا عمل صاف وشفاف پرامن ماحول میں مکمل ہواہے ،امان وامان کو برقرار رکھنے کے لئے تمام حساس پولنگ اسٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے تھے اور تمام پولنگ اسٹیشنز سے بروقت نتائج کیلئے الیکشن افسران کو خصوصی ڈیوٹی دی گئی ۔ آزادانہ، منصفانہ،غیر جانبدارانہ الیکشن کے عمل کا جائزہ لینے کیلئے صحافیوں اور مبصرین کو خصوصی پاس جاری کئے گئے تھے ۔