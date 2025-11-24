آر پی او شہزاد آصف کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)آر پی او محمد شہزاد آصف خان کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلع خوشاب اور بھکر میں کرائم کی صورتحال اور زیر تفتیش مقدمات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔
ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی اور ڈی پی او شہزاد رفیق اعوان نے بریفنگ دی۔میٹنگ میں ضلعی ایس پی انوسٹیگیشن، ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او صاحبان نے شرکت کی۔میٹنگ میں زیر تفتیش مقدمات کی بروقت تکمیل اور انسداد جرائم کے لیے تجاویز زیر غور لائی گئی۔آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے زیر تفتیش مقدمات کی میرٹ پر بروقت یکسوئی اور جرائم کے انسداد کے لیے موثر اقدامات کرنے کی ہدایات دیں۔