گلی محلوں اور شاہراہوں پر کھلے مین ہولز کی اطلاع دیں واسا نے ہیلپ لائن شروع کردی
واسا کا عملہ عوام کی خدمت میں 24 گھنٹے کوشاں ،کھلے گٹر ہوں یا سیوریج کا مسئلہ، شہری ہیلپ لائن 1334پر فوری کال کریں ، مسائل کے حل لیے عملہ متحرک ہے ،حکام،شہریوں کا خوشی کا اظہار
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)واسا کی جانب سے سٹی ایریا سرگودھا میں رہائش پذیر لوگوں کیلئے اعلامیہ جاری کیا گیاہے کہ وہ اپنے گلی محلوں اور شاہراہوں پر کھلے مین ہولز کی فوری اطلاع واسا کو دیں تاکہ کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچنے میں مدد مل سکے . اس سلسلہ میں واسا سرگودھا نے باقاعدہ طور پر واسا ہیلپ لائن شروع کر دی ہے کوئی بھی سیوریج کے حوالے سے مسئلہ ہو تو لوگ ہیلپ لائن نمبر1334پر کال کر کے مسئلہ بتا سکتے ہیں واسا کا عملہ عوام کی خدمت میں 24 گھنٹے کوشاں ہے اور ان کے مسائل کے حل لیے عملہ متحرک ہے لہذا شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ گلیوں محلوں میں کھلے ٹوٹے ہوئے مین ہولز کی نشاندہی کریں تاکہ ان کی مرمت وغیرہ کر کے ان پر ڈھکن وغیرہ رکھے جا سکے ،شہریوں نے اس اعلامیہ پر خوشی کا اظہا ر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے شہریوں کے مسائل حل ہونگے ،حادثات میں کمی آئے گی ،انہوں نے اپیل کی کہ واسا یہ بات یقینی بنائے کے ہیلپ لائن پر فوری کال پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔