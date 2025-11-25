صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی کی غفلت، ہائی سکول سیلواں کے باہر سیوریج کا پانی جوہڑ بن گیا

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا) میونسپل کمیٹی کندیاں کی غفلت اور نااہلی کے باعث گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سیلواں کے مین گیٹ کے سامنے سیوریج کا گندا پانی جوہڑ کی شکل اختیار کر گیا، جس کے باعث سکول کے طلبہ اور سرکاری ہسپتال آنے جانے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

 اہلِ علاقہ کے مطابق بارہا شکایات کے باوجود میونسپل انتظامیہ نے سیوریج لائن کی مرمت اور نکاسی آب کے مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی، جس کے نتیجے میں راستہ تقریباً بند ہو چکا ہے ۔اہلِ علاقہ نے وزیراعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور میونسپل کمیٹی کی روایتی سستی کا سختی سے ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

 

