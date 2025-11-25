صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کی پالیسیوں سے کاروباری طبقہ پریشان ہے :شیخ رضوان ارشد

  • سرگودھا
بھلووال (نمائندہ دنیا)مرکزی انجمن تاجران بھلوال کے صدر شیخ رضوان ارشد نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی غیر واضح پالیسیوں نے کاروباری طبقے کو شدید پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ بناؤ، گِراؤ اور پیسے کماؤ کی پالیسی نے شہروں کا حلیہ بگاڑ دیا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ سرگودھا میں فٹ پاتھ پہلے بھاری رقم لے کر تعمیر کیے گئے مگر ناقص میٹیریل کی انکوائری تک نہ ہوئی، اور اب دوبارہ ماڈلنگ کے نام پر توڑ پھوڑ شروع کر دی گئی ہے ۔ حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں، غریبوں کی ریڑھیاں توڑی جا رہی ہیں جبکہ دوسری جانب سیاسی مفاد کیلئے مخصوص افراد کو نوازا جا رہا ہے ۔ 

