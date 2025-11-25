ضمنی انتخابات میں عوام کا عدم اعتماد سیاسی مافیا کے خاتمے کی ابتدا ہے :راؤ طاہر مشرف
بھلوال (نمائندہ دنیا)سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں کم ٹرن آؤٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کا اعتماد سیاسی قیادت سے اٹھتا جا رہا ہے۔
الیکشن کمیشن بھی اس حقیقت کا اعتراف کر چکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن ایک دوسرے کو کرپشن کے الزامات میں گھسیٹنے کی باتیں کرتی تھیں، مگر آج مفادات کی خاطر ایک ہو کر اقتدار سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ جبکہ عوام مہنگائی اور بے بسی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔