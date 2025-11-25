بھیرہ:جے یو آئی کا اجلاس تحفظ ختم نبوت کانفرنس کی تیاریوں ‘حکومتی فیصلوں پر بحث
بھیرہ (نامہ نگار) جمعیت علمائے اسلام تحصیل بھیرہ کی مجلسِ عاملہ و شوریٰ کا اجلاس جامع مسجد انوار مدینہ چاہ ڈھولیانوالا میں مولانا محمد بلال میانوی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔
اجلاس میں 28نومبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء گنج منڈی بھیرہ میں ہونیوالی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کی تیاریوں اور انتظامات پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔شرکائے اجلاس نے مساجد کے آئمہ کرام کیلئے ماہانہ سرکاری وظیفے کے اعلان کو مسترد کردیا ۔ کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں جمعیت کی مرکزی قیادت اور وفاق المدارس العربیہ جو فیصلہ کرے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا۔اجلاس میں حکومتی پالیسیوں کو غلامانہ فیصلے قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ ایسے اقدامات کسی طور قابل قبول نہیں۔