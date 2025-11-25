صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضمنی انتخابات میں عوام کی عدم دلچسپی ثبوت ہے لوگ سیاست دانوں سے بدظن :عبدالرحمن

  • سرگودھا
بھلوال (نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی کے رہنما عبدالرحمن نے کہا ہے کہ حالیہ ضمنی انتخابات میں عوام کی عدم دلچسپی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ لوگ سیاست دانوں سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں۔

 انہوں نے کہا کہ جیسے موبائل فون کی آمد کے بعد اخبارات میں دلچسپی کم ہوئی، ویسے ہی سیاست دانوں کے طرزِعمل نے عوام کو سیاسی عمل سے دور کر دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر سخت الزامات لگاتی تھیں لیکن مفادات کی خاطر ایک ہو گئیں، جس سے سیاسی نظام پر عوام کا اعتماد ٹوٹا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دور میں ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے ، سیاست دانوں کو احتساب کے خوف کیساتھ عوامی خدمت پر توجہ دینا ہوگی۔

 

 

