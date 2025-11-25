واسا کی انسداد ڈینگی آگاہی مہم، سکول کے طلباء میں پمفلٹس تقسیم
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ کی ہدایت پر سی ایل سی سٹاف کی انسداد ڈینگی آگاہی مہم کے تحت سٹیزن لائزن سیل سٹاف نے گورنمنٹ ایم سی بوائر سکول چھوٹی ڈی گراؤنڈ کا دورہ کیا اور وہاں زیر تعلیم طالب علموں کو ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی لیکچر دیا اور ان میں پمفلٹس تقسیم کئے ۔
ایم ڈی واسانے کہا کہ موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی مچھروں کی ممکنہ افزائش میں اضافہ ہوا ہے جس سے ڈینگی سے بچاؤ کی کوششوں کو مزید تیز کرنا ہو گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرکے ہی ڈینگی مچھروں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے جس کیلئے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔ واسا فیصل آباد انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے پنجاب حکومت کے جاری کردہ ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد کررہا ہے ۔ ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ آج کی نوجوان نسل کو ڈینگی سے بچاؤ کے لئے اگاہی دینے کیلئے واسا کا شعبہ سی ایل سی متحرک ہے۔